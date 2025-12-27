Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о своих ближайших планах.

Арина Соболенко globallookpress.com

«Приоритет — оставаться здоровой, улучшать стабильность и продолжать развивать свою игру. Всегда ищу мелкие области для улучшения, как физически, так и ментально. Подготовка идёт хорошо, и я мотивирована продолжать наращивать уровень, достигнутый в этом сезоне.

Безусловно, Australian Open для меня очень особенный. Две победы дают уверенность, но каждый год приносит новые вызовы. Я с нетерпением жду возвращения и хочу увидеть, чего смогу добиться», — приводит слова Соболенко Gulf News.

Напомним, что Арина Соболенко в настоящий момент является первой ракеткой мира.

Australian Open в 2025 году пройдет с 18 января по 1 февраля.