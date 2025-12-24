Семь российских теннисисток отобрались на квалификационный этап Australian Open — 2026. В список вошли Анастасия Захарова, Алина Чараева, Полина Яценко, Татьяна Прозорова, Елена Приданкина, Алина Корнеева и Анастасия Гасанова.

Анастасия Захарова globallookpress.com

Отметим, что ранее девять российских спортсменок уже получили приглашения на основной турнир Australian Open — 2026. Среди них Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова и Оксана Селехметьева.

Квалификация состоится с 12 по 16 января 2026 года. Основной турнир Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля 2026 года.