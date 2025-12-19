15-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне поделился прогрессом в восстановлении после полного разрыва ахиллова сухожилия.

Хольгер Руне globallookpress.com

«Сейчас реабилитация в Дохе, Катар. Так что много хороших людей заботятся обо мне. Моя команда тоже очень плотно вовлечена, так что все идет в правильном направлении. Прошло ровно семь недель с операции, и восстановление идет чуть быстрее, чем они планировали. Это всегда хорошо», — приводит слова Руне Sports Illustrated.​

Травма случилась 18 октября в полуфинале ATP-250 в Стокгольме против Уго Умбера, после чего Руне перенес операцию на левой ноге 21 октября. В текущем сезоне датчанин дошел до 1/2 финала в Стокгольме и 1/4 в Шанхае.