Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о перспективах Даниила Медведева улучшить свое положение в рейтинге АТР в сезоне-2026.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Запас очков, которые Даня Медведев набрал в конце года, может влиять на его место в классификации. Начало года было не супер, но запас прочности, который он приобрёл в конце этого сезона, может сказаться и на начало следующего, поэтому Медведев может подняться повыше в рейтинге. Думаю, он способен показать тот теннис, который был в концовке сезона», — цитиурет Ольховского «Чемпионат».

По итогам 2025-го года Медведев занимает 13-е место в рейтинге ATP.