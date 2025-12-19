Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал выступление российских теннисисток в 2025-м году.

Мирра Андреева globallookpress.com

«В этом году наши девчонки показали хороший теннис. Да, нет суперзвезд, как Шарапова, но в этом году был хороший результат. Мирра провела концовку сезона неуверенно, некоторых поражений я от неё не ожидал. Что будет в следующем сезоне — посмотрим. Сейчас идёт предсезонка, посмотрим, что она покажет. В начале сезона она выиграла титул в Индиан-Уэллсе, а в концовке была какая-то неуверенность», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Наивысшее место среди россиянок в рейтинге WTA занимает Мирра Андреева — 9-я позиция.