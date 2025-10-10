Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Шанхае между Даниилом Медведевым и Артуром Риндеркнехом.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Думаю, у Даниила есть все шансы выйти в финал и выиграть титул. Мне кажется, он совершает подвиг в каждом матче, потому что условия в Шанхае нечеловеческие. Очень сложно играть при такой влажности и жаре. Но Даня умеет всех удивлять», — сказала Веснина «СЭ».

За выход в финал «мастерса» Медведев поборется с Артуром Риндеркнехом из Франции. Во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и монегаск Валентин Вашеро.​