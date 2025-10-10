Американская теннисистка, шестая ракетка мира Джессика Пегула, пробилась в полуфинал турнира в Ухане. В 1/4 финала она обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову со счетом 2:6, 6:0, 6:3.

Джессика Пегула globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. За это время Пегула не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5.

Синякова оформила один эйс, допустила 5 двойных ошибок и сделала два брейка.

В полуфинале американка встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).