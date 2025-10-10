Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае со счетом 6:4, 6:4. Встреча длилась 1 час 53 минуты.

Даниил Медведев globallookpress.com

За матч Медведев сделал четыре эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Алекс де Минор выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале Даниил сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнехем, который в четвертьфинале победил Феликса Оже-Альяссима.