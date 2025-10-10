В пятницу, 10 октября, Даниил Медведев сыграет с Алексом Де Минором в рамках четвертьфинала мужского теннисного турнира в Шанхае. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

13:05 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча теннисного турнира в Шанхае (Китай) между Даниилом Медведевым и Алексом Де Минором. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Даниил Медведев

Медведев занимает 18-ю строчку в мировом рейтинге и нынешний сезон для него является одним из худших за последнее время. На харде статистика побед и поражений следующая — 19:11. В 2019-м году Даниил выиграл турнир в Шанхае, а в прошлом сезоне здесь сошел с дистанции на стадии четвертьфинала.

Алекс Де Минор

Де Минор является 7-й ракеткой мира и показывает отличный теннис в этом году. На харде у него 29 побед и только 9 поражений. В прошлом году в Шанхае австралийский теннисист вылетел уже во втором круге. Это значит, что сейчас он сможет пополнить свою копилку большим количеством рейтинговых очков.

Личные встречи

Между собой эти соперники играли 11 раз, счет побед в пользу российского теннисиста (7:4). Последняя очная дуэль между ними состоялась в апреле нынешнего года на грунтовых кортах Монте-Карло, в том поединке сильнее оказался австралийский теннисист.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.61