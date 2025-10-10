прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 2.61

Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале турнира ATP 1000 в Шанхае (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 13:30 мск.

Медведев

Даниил третий раз в сезоне вышел в четвертьфинал «Мастерса».

Его лучшим результатом на этом уровне в 2025-м пока остается выход в полуфинал на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

В Шанхае Медведев попал в число сеяных, поэтому для выхода в 1/4 финала ему надо было выиграть три матча.

В первом он одержал убедительную победу над Далибором Сврчиной — 6:1, 6:1. Он впервые с 2023 года отдал сопернику лишь два гейма.

В третьем раунде Медведев выиграл у испанца Алехандро Давидовича-Фокины — 6:3, 7:6.

Но пока что главным событием стала его победа над Лернером Тьеном — 7:6, 6:7, 6:4.

На прошлой неделе Даниил не смог завершить матч против американца в полуфинале турнира в Пекине. Ему пришлось сняться в третьем сете из-за сильнейших судорог. При этом во второй партии при счете 5:3 он не подал на матч.

Кроме того, в начале года он проиграл Тьену на Australian Open. «После Синнера, Алькараса и Большой тройки он самый сложный соперник, с которым я сталкивался», — сказал Медведев после победы над Лернером в Шанхае.

Де Минор

Алекс тоже надо было выиграть лишь три матча для выхода в четвертьфинал.

При этом у австралийца до сих пор была максимально комфортная сетка.

В первом матче Де Минор спокойно обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи, а во втором — поляка Камиля Майхшака.

В 1/8 финала Де Минор одержал победу победу над португальцем Нуну Боржешем — 7:5, 6:2.

Алекс в текущем сезоне выиграл 35 из 45 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 2.61, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: когда-то Алекс был «клиентом» Даниила, но со временем, на фоне спада в игре россиянина, ситуация изменилась. Несколько предыдущих матчей против австралийца были непростыми для российского теннисиста.

Однако сейчас, учитывая наметившийся прогресс, Медведев снова будет максимально сложным препятствием для Де Минора.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева за 2.61.