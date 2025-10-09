Российская теннисистка Екатерина Александрова впервые в своей карьере поднимется на 10-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Екатерина Александрова globallookpress.com

Это стало возможным благодаря снятию с турнира в Ухане китаянки Чжэн Циньвэнь — бывшей 7-й ракетки мира, — которая пропустит остаток сезона из-за травмы.

На турнире в Ухане Александрова уступила в третьем круге шестой ракетке мира Джессике Пегуле (США) со счетом 7:5, 3:6, 6:3. Матч с Пегулой длился 2 часа 7 минут и получился напряженным: россиянка сделала 4 эйса, но допустила 9 двойных ошибок, реализовав при этом 3 из 8 брейк-пойнтов. Американка, в свою очередь, подала 4 эйса без единой двойной ошибки и выиграла 4 из 8 возможностей на приеме.