В следующем раунде Джокович сыграет с представителем Германии Янником Ханфманном .

Этот матч вошёл в историю турниров «Мастерсов»: 37-летний Джокович и 37-летний Чилич стали самой возрастной парой соперников с момента введения нынешнего формата в 1990 году. Совокупный возраст теннисистов составил 75 лет и 139 дней.

Новак Джокович пробился в третий круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв хорватского теннисиста Марина Чилича . Встреча, длившаяся 1 час 55 минут, завершилась победой серба со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

