Представитель Австралии Алекс де Минор вышел во второй раунд турнира в Шанхае, одержав победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
Де Минор записал на свой счёт три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти.
Карабельи ответил шестью подачами навылет, сделал одну «двойную», но воспользоваться шансами на брейк так и не смог.
В следующем круге 26-летнему Де Минору предстоит матч против поляка Камиля Майхшака.
Австралиец на данный момент является 7-й ракеткой мира.