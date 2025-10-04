Греческий теннисист Стефанос Циципас, 25-я ракетка мира и двукратный финалист турниров «Большого шлема», отказался от участия в хардовом «Мастерсе» в Шанхае. Во втором круге он должен был встретиться с португальцем Нуну Боржешем (51-й в рейтинге).

Стефанос Циципас globallookpress.com

В основной сетке Циципаса заменит австралиец Александар Вукич. Турнир проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира Янник Синнер.

В этом сезоне Циципас уже выиграл турнир АТР-500 в Дубае, одолев в финале канадца Феликса Оже-Альяссима.