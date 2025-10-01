Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе на турнире в Пекине (Китай).

Янник Синнер globallookpress.com

Напомним, что в финале первая ракетка мира оказался сильнее американца Ленера Тьена с результатом 6:2, 6:2.

«Догнал Джоковича и Надаля по титулам в Пекине? Это, конечно, здорово — видеть своё имя рядом с ними. Но в то же время, как я всегда говорю, все разные, каждый идёт своим путём в карьере. Я даже не знаю, сколько раз они играли здесь.

Для меня это всегда будет особенный турнир, независимо от того, что будет дальше. Необычно приехать впервые в место и сразу выиграть. Это случилось со мной здесь. А теперь три финала подряд за три года. Это значит, что мне действительно нравится играть здесь в теннис, я чувствую себя очень комфортно.

Также приятно видеть, что здесь играли другие великие игроки. Это здорово», — отметил Синнер на пресс-конференции.

Для 24-летнего итальянца эта победа стала 21-м титулом ATP в карьере и третьим в сезоне.