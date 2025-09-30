Американский теннисист Ленер Тьен высказался о матче с Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Пекине (Китай).

Ленер Тьен globallookpress.com

Напомним, что россиянин был вынужден сняться с игры при счете 6:4, 5:7, 0:4.

«Я уступал 3:5 и 2:4 во втором сете, но отыгрался. Не думал, что с ним что-то не то, но потом он вышел из туалета, немного прихрамывая. Я не был уверен, судороги у него или травма, потому что у него была забинтована нога.

Похоже, что у него судороги. Сам через такое проходил, веселья в этом нет. Желаю ему всего наилучшего. Не хочется, чтобы матч заканчивался так, но я рад, что вышел в финал», — приводит слова Тьена сайт ATP.

В финале Тьен сыграет против итальянца Янника Синнера.