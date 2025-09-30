Российский теннисист Даниил Медведев высказался о снятии во время матча с американцем Лёнером Тьеном в полуфинале турнира в Пекине (Китай).

Даниил Медведев globallookpress.com

«Скорее психологическое. Так бывает сейчас, такой период был непростой, но шаг за шагом всё становится лучше. Сегодня до конца мозги не позволили доиграть, и потом пошли судороги, поэтому бывает, ничего. В следующий раз, надеюсь, такого не будет.

Самочувствие? Средне, но лучше, чем было на корте. Хотя ходить могу. Однако в раздевалке первые пять минут после матча тяжело было. Сейчас сойдёт», — приводит слова Медведева Sports.ru.

Напомним, что Тьен в финале турнира в Пекине теперь сыграет против Янника Синнера из Италии.