Российский теннисист России Даниил Медведев высказался о победе над немцем Александром Зверевым (6:3, 6:3) в четвертьфинале турнира в Пекине (Китай).

Даниил Медведев globallookpress.com

«Это здорово, но всегда хочу большего. В начале карьеры важны цифры. Когда добиваешься многого, главное — просто выкладываться по полной, а я уже давно не делал этого, поэтому я рад вернуться в полуфинал, показать отличную игру и победить сильных соперников.

Со Зверевым я определенно сыграл так, как хотел: почти не промахивался, играл агрессивно, когда нужно, защищался, когда нужно, и отлично двигался. Так что я определенно прогрессирую и хочу прибавлять еще больше», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

В полуфинале Медведев сразится с представителем США Лернером Тьеном.