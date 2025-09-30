Американская теннисистка Кори Гауфф, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» и третья ракетка мира, обеспечила себе участие в Итоговом чемпионате WTA — 2025. Соревнования состоятся с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Кори Гауфф globallookpress.com

Гауфф стала третьей участницей турнира. Ранее на Итоговый чемпионат отобрались две лидера мирового рейтинга — белоруска Арина Соболенко и представительница Польши Ига Свентек.

В этом сезоне 21-летняя американка выиграла один турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Она также выходила в финалы грунтовых турниров WTA-1000 в Мадриде и Риме. Для Гауфф это будет четвертое подряд участие в Итоговом турнире.