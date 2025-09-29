Американка Джессика Пегула (7-я ракетка мира) по ходу встречи 3-го круга на турнире в Пекине смогла отыграть три матчбола и в итоге победить.

Джессика Пегула globallookpress.com

Она прошла британку Эмму Радукану (32), обыграв со счетом 3:6, 7:6 (11:9), 6:0.

Соперницы были на корте 2 часа 23 минуты. За это время Пегула выполнила 5 подач навылет, допустив при этом 2двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12.

Радукану сделала 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7.

В матче 1/8 финала Пегула теперь сразится с Мартой Костюк (Украина).