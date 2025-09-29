Украинская теннисистка Марта Костюк одолела белорусскую соперницу Александру Соснович в третьем круге турнира в Пекине со счетом 6:4, 6:2.

Марта Костюк globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 25 минут. Костюк выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала все три брейк-пойнта, предоставленные ей за встречу.

Соснович сделала один эйс, трижды ошиблась при подаче и не сумела использовать ни одного из 11 брейк-пойнтов.

В четвёртом круге Костюк встретится с победительницей матча между британкой Эммой Радукану и американкой Эммой Наварро.