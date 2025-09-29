Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над Александром Зверевым в четвертьфинале турнира в Пекине.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Я отлично сыграл, хорошо контролировал происходящее на корте. Мне кажется, у меня были все шансы. У него был только один гейм на моей подаче, когда он смог создать давление. Но я отлично действовал, чтобы отыграться. И все остальное время я на него давил и победил. Я играл так, как хотел. Агрессивно — когда требовалось, в защите — когда требовалось. Хорошо двигался. Я прибавляю и хочу прибавить еще», — сказал Медведев в интервью на корте.

В полуфинале Медведев сыграет с американцем Лёнером Тьеном.