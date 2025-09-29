Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над Александром Зверевым в четвертьфинале турнира в Пекине.

Даниил Медведев
Даниил Медведев globallookpress.com

«Я отлично сыграл, хорошо контролировал происходящее на корте.  Мне кажется, у меня были все шансы.  У него был только один гейм на моей подаче, когда он смог создать давление.  Но я отлично действовал, чтобы отыграться.  И все остальное время я на него давил и победил.  Я играл так, как хотел.  Агрессивно — когда требовалось, в защите — когда требовалось.  Хорошо двигался.  Я прибавляю и хочу прибавить еще», — сказал Медведев в интервью на корте.

В полуфинале Медведев сыграет с американцем Лёнером Тьеном.