Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над французом Корентеном Муте во втором круге турнира в Пекине (Китай).

Александр Зверев globallookpress.com

«Муте играет хорошо, в этом нет секрета. То, как он играл летом и насколько сильно улучшился, было феноменально. Он очень хитрый соперник, поэтому рад, что прошёл дальше. Сегодня я снова не чувствовал себя хорошо физически, у меня была боль. Иногда я был немного расстроен из-за этого, но, когда было важно, я боролся, и в третьем сете, как мне показалось, я сыграл лучший теннис», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

В четвертьфинале пекинского «пятисотника» Зверев встретится с россиянином Даниилом Медведевым, занимающим 18-ю строчку в рейтинге ATP.