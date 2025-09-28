Немецкий теннисист Александр Зверев, третья ракетка мира, пробился в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине.

Александр Зверев globallookpress.com

Немец одержал победу над французом Корентеном Муте (37-й номер мирового рейтинга) со счётом 7:5, 3:6, 6:3. Поединок длился 2 часа 39 минут.

Зверев показал солидную подачу — 7 эйсов при 2 двойных ошибках, а также эффективно использовал моменты на приёме: 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Его соперник ответил 3 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 3 взятыми брейками из 9 возможных, но этого оказалось недостаточно для победы.

В четвертьфинале пекинского «пятисотника» Зверев встретится с россиянином Даниилом Медведевым, занимающим 18-ю строчку в рейтинге ATP.