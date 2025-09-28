Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, пробилась в четвертый круг престижного турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Жасмин Паолини globallookpress.com

Во втором круге Паолини уверенно обыграла американку Софью Кенин, которая идет под 26-м номером в рейтинге WTA, со счетом 6:3, 6:0. Поединок длился 1 час 7 минут.

За это время Паолини совершила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Кенин сделала один эйс, три двойных ошибки и сумела реализовать лишь один из семи своих брейк-пойнтов.

В 1/8 финала турнира в Пекине Жасмин Паолини встретится с чешской теннисисткой Мари Боузковой, которая в предыдущем раунде прошла российскую спортсменку Веронику Кудерметову.