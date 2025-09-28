Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине. Во втором раунде она уступила колумбийке Камиле Осорио со счетом 1:6, 6:4, 4:6.

Анна Калинская globallookpress.com

Следующей соперницей Осорио станет победительница матча Ига Свентек (Польша) — Юань Юэ (Китай).

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. В соревновании участвуют 96 теннисисток, а призовой фонд превышает 8,9 млн долларов.

Прогнозы на теннис

Ранее Мирра Андреева напрямую вышла во второй круг и победила Чжу Линь (6:2, 6:2). В третьем круге её ждёт матч с Джессикой Бузас Минейро. Также в третий круг пробилась Вероника Кудерметова.