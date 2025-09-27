Вторая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер, успешно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине, Китай.

Янник Синнер globallookpress.com

Во втором круге он в упорной борьбе обыграл французского теннисиста Теренса Атмана со счетом 6:4, 5:7, 6:0. Матч длился 2 часа 22 минуты. Синнер выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11, тогда как Атман сделал 11 эйсов, одну двойную ошибку и оформил 3 брейка из 9.

В следующем матче за выход в полуфинал в Пекине Синнер встретится с Фабианом Марожаном из Венгрии.