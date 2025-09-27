Россиянка Людмила Самсонова (21-я ракетка мира) не смогла преодолеть второй круг турнира серии WTA-1000 в Пекине (Китай).

Людмила Самсонова globallookpress.com

Он потерпела поражение от француженки Лоис Буассон (41) со счетом 3:6, 4:6.

Противостояние теннисисток длилось 1 час 23 минуты. За это время Самсонова выполнила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Буассон 5 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Прогнозы на теннис

В матче третьего круга Буассон ждет встреча с американкой Эммой Наварро.