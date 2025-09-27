Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс уверенно стартовали на турнире в Пекине, одержав победу над китайским дуэтом Чань И Тан и Ван Сиюй в первом круге парного разряда.

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс globallookpress.com

Матч завершился со счетом 6:2, 4:6, 10:5 и продолжался 1 час 27 минут. За время встречи Кудерметова и Мертенс подали один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 из 6 брейк-пойнтов.

Их соперницы показали чуть более агрессивную подачу — 2 эйса, также допустили одну двойную ошибку и взяли 2 из 3 брейк-пойнтов.

Во втором круге россиянка и бельгийка встретятся с парой Мию Като (Япония) / Фанни Столлар (Венгрия) — победительницы этого матча пробьются в четвертьфинал турнира.