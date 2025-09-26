Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над британцем Кэмероном Норри со счетом 6:3, 6:4 в первом круге турнира в Пекине (Китай).

Даниил Медведев globallookpress.com

«Я играл неплохо. Подавал довольно хорошо, за исключением пары геймов. То же самое было и на приёме, у меня было много возможностей сделать брейк. Думаю, я заслужил победу и по игре, и по статистике.

Рад, что прошёл дальше. Я могу играть гораздо, гораздо лучше, но действую шаг за шагом. Сегодня был небольшой шаг вперед», — сказал Медведев в интервью на корте после матча.

На данный момент Медведев является 18-й ракеткой мира.