Американец Тейлор Фриц (5-я ракетка мира) подтвердил статус фаворита, победив во втором круге «пятисотника» в Токио португальца Нуну Боржеша (51) — 7:5, 7:6 (7:4).

Их встреча длилась почти два часа. За это время Фриц сделал 14 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. У португальца 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованнных брейк-пойнта из 5.

В матче третьего круга турнира в столице Японии Фриц сыграет с американцем Себастьяном Кордой (61), который победил японца Со Симабукуро.