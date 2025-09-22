ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Рафаэль ФизиевТакого шанса у Физиева больше не будет. Срыв боя с Оливейрой дорого обойдется «Атаману»
  • 12:50
    • КДК РФС может наказать «Краснодар» по итогам матча с «Зенитом»
  • 16:05
    • Goal: Жозе Моуриньо хочет пригласить Бензема в «Бенфике»
  • 15:11
    • Хорнер официально покинул «Ред Булл»
  • 14:58
    • «Амур» потерпел поражение от московского «Динамо»
  • 13:59
    • «Реал Мадрид» вновь бойкотирует церемонию «Золотого мяча»
    Лоренцо Музетти стал финалистом турнира в категории ATP 250 в Чэнду

    Итальянец Лоренцо Музетти, занимающий 9-е место в мировом рейтинге, уверенно обыграл казахстанского теннисиста Александра Шевченко (88-й в рейтинге) в полуфинале турнира категории ATP 250 в Чэнду.

    Лоренцо Музетти

    Матч продолжался 1 час 4 минуты и завершился со счетом 2:0 (6:3, 6:1). Во время игры оба спортсмена сделали по три подачи навылет и по одной двойной ошибке. Музетти реализовал три брейк-пойнта из семи. Эта победа позволила итальянцу второй год подряд выйти в финал этого турнира.

    В решающем матче Лоренцо Музетти встретится с чилийским теннисистом Алехандро Табило, обыгравшим в полуфинале американца Брэндона Накашиму. Финал запланирован на вторник, 23 сентября.

  • Будут ли у ЦСКА проблемы в Сочи?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Барыс» всеми силами будет цепляться за очки
  • Динамо Минск — Барыс. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
