Лоренцо Музетти стал финалистом турнира в категории ATP 250 в Чэнду

Итальянец, занимающий 9-е место в мировом рейтинге, уверенно обыграл казахстанского теннисиста(88-й в рейтинге) в полуфинале турнира категории ATP 250 в Чэнду.

Матч продолжался 1 час 4 минуты и завершился со счетом 2:0 (6:3, 6:1). Во время игры оба спортсмена сделали по три подачи навылет и по одной двойной ошибке. Музетти реализовал три брейк-пойнта из семи. Эта победа позволила итальянцу второй год подряд выйти в финал этого турнира.

В решающем матче Лоренцо Музетти встретится с чилийским теннисистом Алехандро Табило, обыгравшим в полуфинале американца Брэндона Накашиму. Финал запланирован на вторник, 23 сентября.