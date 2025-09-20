2-й тайм Ливерпуль — ЭвертонОнлайн
    «Ливерпуль» — «Эвертон»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ
    Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Сеуле

    Российская теннисистка Екатерина Александрова, 11-я ракетка мира, вышла в финал турнира категории WTA-500 в Сеуле.

    В полуфинальном матче она уверенно обыграла чешку Катержину Синякову, занимающую 77-е место мирового рейтинга, со счетом 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час 42 минуты.

    За это время Александрова подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Синякова не сумела выполнить ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.

    В финале турнира в Сеуле Екатерина встретится с польской теннисисткой Игой Швентек, второй ракеткой мира и шестикратной чемпионкой турниров Большого шлема.

