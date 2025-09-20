Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Сеуле

Российская теннисистка, 11-я ракетка мира, вышла в финал турнира категории WTA-500 в Сеуле.

В полуфинальном матче она уверенно обыграла чешку Катержину Синякову, занимающую 77-е место мирового рейтинга, со счетом 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час 42 минуты.

За это время Александрова подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Синякова не сумела выполнить ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.

В финале турнира в Сеуле Екатерина встретится с польской теннисисткой Игой Швентек, второй ракеткой мира и шестикратной чемпионкой турниров Большого шлема.