Шнайдер завершила выступление на турнире в Сеуле

Россиянкане смогла пробиться в четвертьфинал соревнований в Сеуле, уступив представительнице Нидерландовво втором круге — 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. Шнайдер допустила три двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из семи и не сделала ни одного эйса.

Ламенс, в свою очередь, использовала пять из семи брейк-пойнтов, также трижды ошиблась на подаче, но оформила один эйс.

В следующем раунде нидерландская теннисистка встретится с победительницей матча между Катержиной Синяковой из Чехии и представительницей Австралии Дарьей Касаткиной.

Прогнозы на теннис

Диана Шнайдер на данный момент является 19-й ракеткой мира.