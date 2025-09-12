Соболенко заявила, что три года назад могла завершить карьеру

Белорусская теннисисткаответила на вопрос о том, был ли у нее в карьере момент, когда она могла завершить карьеру.

«Да, в моей карьере был такой момент. Года три назад, когда я постоянно допускала двойные ошибки, не могла подать. Не знаю, что со мной произошло. Просто не могла подать, что-то случилось, и подача не работала. Но я всё равно продолжала играть и каким-то образом даже попала в топ-10 без подачи. Однако это был момент, когда я была очень близка к тому, чтобы закончить, потому что думала: Не знаю, как это исправить», — отметила Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

Напомним, что Соболенко является первой ракеткой мира и четырехкратной победительницей турниров «Большого шлема».