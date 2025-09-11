Рыбакина обозначила свои цели на остаток сезона

Казахстанская теннисисткасообщила, какие цели ставит перед собой на концовку текущего сезона. Теннисистка хочет выступить на Итоговом чемпионате WTA.

«Попадание на Итоговый турнир WTA? Да, есть такая цель, сейчас в live-рейтинге я как раз на восьмом месте, осталось ещё несколько турниров, есть возможность закрепиться, а может, даже подняться. Буду стараться сыграть как можно лучше, в том числе в составе сборной Казахстана, ведь предстоит сыграть против команды США — это тоже серьёзное испытание»,– приводит слова Рыбакиной Vesti.kz.

Итоговый турнир WTA 2025 состоится с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2024 году соревнования выиграла американка Кори Гауфф.

Напомним, Рыбакина является 10-й ракеткой мира.