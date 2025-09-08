Янчук: Алькарас переиграл Синнера по всем статьям

Бывший теннисиствысказался о победенадв финале US Open.

«Как я и предполагал, Алькарас показал более скоростную, мощную и прицельную игру. Он переиграл Синнера по всем статьям, он опережал его и не давал ему дышать, я бы так сказал. Карлос его давил, душил, а Синнер должен был уже использовать удары на пределе своих возможностей и сил. Итальянец был вынужден играл на таких скоростях, при которых, он уже не владел и не контролировал мяч. Поэтому и появлялись ошибки», — приводит слова Янчука LiveResult.ru.

Для 22-летнего Алькараса это шестая победа на «Больших шлемах» в карьере.