    Янчук: Алькарас переиграл Синнера по всем статьям

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Карлос Алькарас Янник Синнер
    Бывший теннисист Виктор Янчук высказался о победе Карлоса Алькараса над Янником Синнером в финале US Open.

    Карлос Алькарас
    Карлос Алькарас

    «Как я и предполагал, Алькарас показал более скоростную, мощную и прицельную игру. Он переиграл Синнера по всем статьям, он опережал его и не давал ему дышать, я бы так сказал. Карлос его давил, душил, а Синнер должен был уже использовать удары на пределе своих возможностей и сил. Итальянец был вынужден играл на таких скоростях, при которых, он уже не владел и не контролировал мяч. Поэтому и появлялись ошибки», — приводит слова Янчука LiveResult.ru.

  • Алькарас сокрушил Синнера в финале US Open: чересчур уверенная победа над «искусственным интеллектом»
  • В Нью-Йорке завершился заключительный в этом сезоне турнир «Большого шлема»
  • Сегодня

    • Для 22-летнего Алькараса это шестая победа на «Больших шлемах» в карьере.

