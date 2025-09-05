Джокович: Серьезных травм у меня нет

Cербский теннисиствысказался о своем состоянии перед полуфиналом US Open с испанцем

«У меня два выходных дня, серьёзных травм нет… Всегда что-то происходит, каждый матч — что-то новое с точки зрения мини-травм. Есть большая разница по сравнению с Уимблдоном и Австралией: тогда я выходил на полуфиналы травмированным, а сейчас — нет. Постараюсь сделать всё возможное в ближайшие два дня, чтобы прийти в себя и сыграть пять сетов. И какой бы ни был сценарий в пятницу — в таких матчах никогда не можешь быть уверенным», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.

Напомним, что Алькарас и Джокович проведут полуфинальный матч уже сегодня, 5 сентября.