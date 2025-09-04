Оже-Альяссим поделился ожиданиями от матча с Синнером

Канадский теннисиствысказался о предстоящем полуфинале US Open против итальянца

«Ну что сказать о сильных и слабых сторонах… У Янника не так уж много сильных сторон, да? У него полно слабостей в игре.

Что сказать про игру Янника? В некоторые моменты он был просто недосягаем. Честно говоря, в следующем матче я буду сосредоточен не столько на сопернике, сколько на себе самом. Мне нужно играть в хороший теннис. Мне нужно сыграть ещё лучше, чем в четвертьфинале, вне зависимости от того, какой тактический план я выберу. Нужно показывать высочайший уровень. Другого выхода нет», — приводит слова Оже-Альяссима We Love Tennis.

Прогнозы на теннис

Напомним, что Феликс Оже-Альяссим и Янник Синнер проведут полуфинальный поединок в пятницу, 5 сентября.