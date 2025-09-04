ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Владислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 15:36
    «Родина» назвала имя нового главного тренера
  • 14:14
    Осинькин стал главным тренером «Сочи»
  • 11:36
    Семак отреагировал на назначение Зырянова на должность председателя правления «Зенита»
  • 16:09
    Гаджиев подтвердил уход Пальцева из «Динамо» Мх
  • 15:48
    «Чемпионат»: Жемалетдинов стал футболистом «Ахмата»
    Оже-Альяссим поделился ожиданиями от матча с Синнером

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Янник Синнер Феликс Оже-Альяссим
    Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о предстоящем полуфинале US Open против итальянца Янника Синнера.

    Феликс Оже-Альяссим
    Феликс Оже-Альяссим

    «Ну что сказать о сильных и слабых сторонах… У Янника не так уж много сильных сторон, да? У него полно слабостей в игре.

    Что сказать про игру Янника? В некоторые моменты он был просто недосягаем. Честно говоря, в следующем матче я буду сосредоточен не столько на сопернике, сколько на себе самом. Мне нужно играть в хороший теннис. Мне нужно сыграть ещё лучше, чем в четвертьфинале, вне зависимости от того, какой тактический план я выберу. Нужно показывать высочайший уровень. Другого выхода нет», — приводит слова Оже-Альяссима We Love Tennis.

    Прогнозы на теннис

    Напомним, что Феликс Оже-Альяссим и Янник Синнер проведут полуфинальный поединок в пятницу, 5 сентября.

