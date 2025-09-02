Синнер: Бублик подавал не так хорошо, как обычно

ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о беседе с Александром Бубликом из Казахстана после победы в 4-м круге US Open 2025 со счетом 6:1, 6:1, 6:1.

    Янник Синнер
    Янник Синнер

    «Мы хорошо знакомы друг с другом. У нас были тяжёлые поединки, особенно в этом году. Он просто поздравил меня и пожелал всего наилучшего. У него был очень сложный матч в предыдущем круге. Сегодня он подавал не так хорошо, как обычно. Я рано делал брейки в каждом сете, и это придало мне уверенности на своей подаче.

    Я очень-очень счастлив. Впервые в этом году сыграл здесь вечерний матч, и это огромная разница. Хочу поблагодарить всех, кто пришёл и поддерживал. Для нас, теннисистов, это действительно особенный момент», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.

    В следующем круге Синнер сыграет с Лоренцо Музетти.

