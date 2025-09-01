Рыбакина вылетела с US Open, уступив Вондроушовой

Теннисистка из Казахстана(10-я ракетка мира) покидает US Open-2025 после 4-го круга.

Ее обидчицей стала чешка Маркета Вондроушова (60), победившая в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

Соперницы были на корте почти два часа. За это время Рыбкина выполнила 5 эйсов, 4 двойных ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4 возможных.

Вондроушова в этой встрече сделала 10 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов.

Теперь в четвертьфинале турнира Вондроушову ждет встреча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Также в четвертьфинал пробилась чешская теннисистка Барбора Крейчикова (62), победившая американку Тэйлор Таунсенд (139) со счетом 1:6, 7:6 (15:13), 6:3.