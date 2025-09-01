ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Джон Кордоба и Жоао ВикторСпоры, эмоции и удаление: «Краснодар» в меньшинстве удержал ничью с ЦСКА
    Рыбакина вылетела с US Open, уступив Вондроушовой

    Теннис US Open WTA Елена Рыбакина Маркета Вондроушова Арина Соболенко
    Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) покидает US Open-2025 после 4-го круга.

    Елена Рыбакина
    Елена Рыбакина

    Ее обидчицей стала чешка Маркета Вондроушова (60), победившая в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

    Соперницы были на корте почти два часа. За это время Рыбкина выполнила 5 эйсов, 4 двойных ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4 возможных.

    Вондроушова в этой встрече сделала 10 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Теперь в четвертьфинале турнира Вондроушову ждет встреча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

    Также в четвертьфинал пробилась чешская теннисистка Барбора Крейчикова (62), победившая американку Тэйлор Таунсенд (139) со счетом 1:6, 7:6 (15:13), 6:3.

