Фриц: Джокович играет против меня почти всегда одинаково

Американский теннисиствысказался о предстоящем четвертьфинале US Open против Новака Джоковича.

«Думаю, я могу показать против него гораздо более высокий уровень, чем показывал раньше. Что касается игры против меня, у него никогда не было причин что-то менять или корректировать стратегию, потому что всё всегда складывалось в его пользу.

Есть соперники, с которыми я много играл за эти годы и у нас были качели: то я выигрывал, то проигрывал. Мы вносили много изменений в тактику, подстраивались друг под друга. А с Новаком всё было в одну сторону. У меня ощущение, что он играет против меня почти всегда одинаково», — отметил Фриц на пресс-конференции.

Фриц и Джокович проведут четвертьфинальный поединок во вторник, 2 сентября.