    Роберт МореноМорено в «Сочи»: сгорел на работе. Сможет ли Осинькин оставить южан в РПЛ?
  • 13:02
    • «Байер» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера
  • 11:46
    • «Манчестер Сити» согласовал трансфер Доннаруммы
  • 16:24
    • Ейсон Гусман перешел из «Торпедо» в чемпионат Бразилии
  • 15:14
    • «Сочи» подписал контракт с защитником Неманьей Стоичем
  • 14:13
    • Борис Ротенберг назвал имя нового главного тренера «Сочи»
    Фриц: Джокович играет против меня почти всегда одинаково

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Тейлор Фритц Новак Джокович 
    Американский теннисист Тейлор Фриц высказался о предстоящем четвертьфинале US Open против Новака Джоковича.

    Тейлор Фриц
    Тейлор Фриц

    «Думаю, я могу показать против него гораздо более высокий уровень, чем показывал раньше. Что касается игры против меня, у него никогда не было причин что-то менять или корректировать стратегию, потому что всё всегда складывалось в его пользу.

    Есть соперники, с которыми я много играл за эти годы и у нас были качели: то я выигрывал, то проигрывал. Мы вносили много изменений в тактику, подстраивались друг под друга. А с Новаком всё было в одну сторону. У меня ощущение, что он играет против меня почти всегда одинаково», — отметил Фриц на пресс-конференции.

    Прогнозы на теннис

    Фриц и Джокович проведут четвертьфинальный поединок во вторник, 2 сентября.

