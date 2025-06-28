Синнер: Физически сейчас все хорошо

Итальянецвысказался о подготовке к Уимблдону-2025. На старте соревнований первая ракетка мира сыграет с соотечественником

«С каждым годом ты немного лучше понимаешь, как играть и как двигаться, потому что это покрытие довольно уникальное. Мы тренируемся, меняем пару вещей. Физически сейчас все хорошо, но мы многое улучшаем. Так что сейчас дни получаются очень-очень длинными, но это именно то, что мне нужно.

Перед такими крупными турнирами интенсивность должна быть на максимуме сразу. А там уже посмотрим, что я смогу показать», — цитирует теннисиста GQ.

Прогнозы на теннис

В первом круге Уимблдона-2025 Синнер встретится с соотечественником Лукой Нарди.