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    Синнер: Физически сейчас все хорошо

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер высказался о подготовке к Уимблдону-2025. На старте соревнований первая ракетка мира сыграет с соотечественником Лукой Нарди.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «С каждым годом ты немного лучше понимаешь, как играть и как двигаться, потому что это покрытие довольно уникальное. Мы тренируемся, меняем пару вещей. Физически сейчас все хорошо, но мы многое улучшаем. Так что сейчас дни получаются очень-очень длинными, но это именно то, что мне нужно.

    Перед такими крупными турнирами интенсивность должна быть на максимуме сразу. А там уже посмотрим, что я смогу показать», — цитирует теннисиста GQ.

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    В первом круге Уимблдона-2025 Синнер встретится с соотечественником Лукой Нарди.

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