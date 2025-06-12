Надаль может стать послом «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира испанецможет стать послом «Ролан Гаррос». Об этом заявила директор турнира Амели Моресмо.

«У турнира и Рафы общее желание наладить сотрудничество в той или иной форме. Мы сосредоточились на том, что происходило в этом году, проводя информационную кампанию и отдавая дань уважения. Но мы продолжим наши обсуждения, чтобы история турнира, связанная с Рафой за последние 20 лет, могла так или иначе продолжиться», — цитирует Моресмо Daily Mail.

Надаль завершил карьеру в 2024 году. Рафа является рекордсменом по победам на Открытом чемпионате Франции (14).

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Напомним, Открытый чемпионат Франции-2025 по теннису выиграл испанец Карлос Алькарас, который в финале одолел итальянца Янника Синнера.