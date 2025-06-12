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    Надаль может стать послом «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Ролан Гаррос
    Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль может стать послом «Ролан Гаррос». Об этом заявила директор турнира Амели Моресмо.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «У турнира и Рафы общее желание наладить сотрудничество в той или иной форме. Мы сосредоточились на том, что происходило в этом году, проводя информационную кампанию и отдавая дань уважения. Но мы продолжим наши обсуждения, чтобы история турнира, связанная с Рафой за последние 20 лет, могла так или иначе продолжиться», — цитирует Моресмо Daily Mail.

    Надаль завершил карьеру в 2024 году. Рафа является рекордсменом по победам на Открытом чемпионате Франции (14).

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    Напомним, Открытый чемпионат Франции-2025 по теннису выиграл испанец Карлос Алькарас, который в финале одолел итальянца Янника Синнера.

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