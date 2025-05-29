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    Томми Пол сообщил о своих проблемах на «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Томми Пол Мартон Фучович
    Американец Томми Пол рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулся во втором круге Открытого чемпионата Франции.

    Томми Пол
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    Томми Пол

    Ранее Пол победу в пятисетовом матче одолел венгра Мартона Фучовича. Встреча длилась 3 часа 38 минут.

    «Уже несколько дней я справляюсь с болями в разных местах. Самая серьёзная из них — в области приводящей мышцы. Пытался сокращать розыгрыши, попросил медицинский тайм-аут, надеясь, что врачи меня успокоят и скажут, что могу продолжать играть без проблем, но на самом деле этого не произошло.

    Но я чувствовал, что могу добиться большего на этом турнире, считаю грунт отличной возможностью для себя и горжусь тем, что сумел совершить камбэк.

    Мне придётся сделать МРТ, потому что дискомфорт сохраняется уже несколько недель и становится всё сильнее. Я хочу играть, что бы ни случилось», — приводит слова Пола Punto de Break.

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