Томми Пол сообщил о своих проблемах на «Ролан Гаррос»

Американецрассказал о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулся во втором круге Открытого чемпионата Франции.

Ранее Пол победу в пятисетовом матче одолел венгра Мартона Фучовича. Встреча длилась 3 часа 38 минут.

«Уже несколько дней я справляюсь с болями в разных местах. Самая серьёзная из них — в области приводящей мышцы. Пытался сокращать розыгрыши, попросил медицинский тайм-аут, надеясь, что врачи меня успокоят и скажут, что могу продолжать играть без проблем, но на самом деле этого не произошло.

Но я чувствовал, что могу добиться большего на этом турнире, считаю грунт отличной возможностью для себя и горжусь тем, что сумел совершить камбэк.

Мне придётся сделать МРТ, потому что дискомфорт сохраняется уже несколько недель и становится всё сильнее. Я хочу играть, что бы ни случилось», — приводит слова Пола Punto de Break.