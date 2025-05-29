ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Исторический триумф «Краснодара», испорченный праздник «Зенита» и катастрофа «Факела». Итоги сезона РПЛ
  • 16:50
    • Кудерметова разгромила Крейчикову и сыграет с Александровой на «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Андреева: Я нашла свою игру и сохраняла спокойствие

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева высказался о победе над Эшлин Крюгер из США во втором круге «Ролан Гаррос».

    Мирра Андреева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирра Андреева

    «Матч получился нелегким. Я проиграла ей на US Open, поэтому знала, что будет тяжело. Она играет мощно и агрессивно, поэтому я понимала, что мне нужно выступить очень хорошо. Просто старалась делать все, что от меня зависит. Пришлось непросто на своей подаче, но я нашла свою игру и сохраняла спокойствие», — сказала Андреева во время интервью на корте.

    В следующем круге Андреева встретится с победительницей матча Джоанна Гарленд (Тайвань) — Юлия Путинцева (Казахстан).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев снова придумает себе проблемы?
  • Рублев — Уолтон. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Джокович дожмет Муте только в пятом сете?
  • Муте — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Удержится ли «Реймс» в Лиге 1?
  • «Реймс» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реймс — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Антальяспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Касымпаша — Гёзтепе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Актобе — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Тобол — Атырау
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Джиганте
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Елимай — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры