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    Андреева поделилась ожиданиями от матча с Гауфф

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева Кори Гауфф 
    Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче в 1/4 финала турнира в Риме (Италия) против Кори Гауфф из США.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «В Мадриде был непростой матч. У меня было два сетбола на моей подаче, которые я не смогла реализовать. И мне кажется, после них я стала сильно много думать про то, что не смогла выиграть, но сейчас другие условия, другой матч, поэтому я с самого начала буду стараться что-то поменять в тактике, играть агрессивно, делать свою игру, бороться за каждый мяч.

    Надеюсь, что результат сложится чуть-чуть по-другому, но мы посмотрим», — сказала Андреева в эфире «Больше!».

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    Андреева и Гауфф сойдутся между собой завтра, 14 мая.

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