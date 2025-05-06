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    Мирра Андреева: Особых изменений во мне не произошло

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева
    Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своем отношении к успехам в текущем сезоне.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «На мой взгляд особых изменений во мне не произошло. Я думаю, что я всё ещё старая добрая Мирра и неважно, выиграла я турнир или нет. Игроки в туре вроде тоже не изменили ко мне отношение. Наверное, если бы я выиграла пять "Шлемов", что-то бы изменилось, но пока для этого рановато (улыбается). Так что пока всё без изменений.

    Советы Кончиты Мартинес? Конечно, она делится со мной своим опытом и советами о том, как справляться с нервами или с давлением. Я не буду говорить, что именно она мне сказала, иначе это уже не будет чем-то особенным. Оставлю это при себе. Мы много общаемся. Это тоже мне помогает. Чувствую разницу между тренировкой и матчем. Постараюсь это использовать как можно больше. Посмотрим, поможет это или нет. Но я бы сказала, что уже немного помогает», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

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    Напомним, что в настоящий момент 18-летняя Андреева является седьмой ракеткой мира.

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