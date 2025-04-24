Каролина Мухова не выступит на турнире в Мадриде из-за болезни

Каролина Мухова Фото: globallookpress.com
«К сожалению, вынуждена отказаться от участия в Мадриде из-за болезни. Это не то обновление, которым я надеялась поделиться, но я скоро вернусь на корт. Спасибо за всю вашу поддержку!» — написала Мухова в соцсетях.
В первом круге соревнований Мухова должна была сразиться с украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой.
Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Свентек из Польши.
Сейчас Каролина Мухова является 12-й ракеткой мира.