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    Каролина Мухова не выступит на турнире в Мадриде из-за болезни

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Каролина Мухова
    Чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с турнира в Мадриде (Испания). Спортсменка сообщила, что она заболела.

    Каролина Мухова
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    Каролина Мухова

    «К сожалению, вынуждена отказаться от участия в Мадриде из-за болезни. Это не то обновление, которым я надеялась поделиться, но я скоро вернусь на корт. Спасибо за всю вашу поддержку!» — написала Мухова в соцсетях.

    В первом круге соревнований Мухова должна была сразиться с украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой.

    Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Свентек из Польши.

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    Сейчас Каролина Мухова является 12-й ракеткой мира.

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