Каролина Мухова не выступит на турнире в Мадриде из-за болезни

Чешская теннисисткаснялась с турнира в Мадриде (Испания). Спортсменка сообщила, что она заболела.

«К сожалению, вынуждена отказаться от участия в Мадриде из-за болезни. Это не то обновление, которым я надеялась поделиться, но я скоро вернусь на корт. Спасибо за всю вашу поддержку!» — написала Мухова в соцсетях.

В первом круге соревнований Мухова должна была сразиться с украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Свентек из Польши.

Прогнозы на теннис

Сейчас Каролина Мухова является 12-й ракеткой мира.