Результаты матчей 1/4 финала ATP-500 в Мюнхене

Сегодня, 18 апреля 2025 года, на грунтовом турнире ATP-500 в Мюнхене прошли матчи 1/4 финала.

Результаты встреч следующие:

Франсиско Серундоло (Аргентина) обыграл Давида Гоффена (Бельгия) со счётом 6:2, 6:4;

Лучано Дардери (Италия) уступил Бену Шелтону (США) — 4:6, 3:6;

Александр Зверев (Германия) победил Таллона Грикспора (Нидерланды) в трёх сетах — 6:7(6:8), 7:6(7:3), 6:4;

Фабиан Марожан (Венгрия) выиграл у Зизу Бергса (Бельгия) — 6:3, 7:6(7:4).

Таким образом, в полуфинал вышли Франсиско Серундоло, Бен Шелтон, Александр Зверев и Фабиан Марожан. Турнир в Мюнхене продолжается с 14 по 20 апреля.