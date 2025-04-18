Результаты матчей 1/4 финала ATP-500 в Мюнхене

Александр Зверев Фото: globallookpress.com
Результаты встреч следующие:
Франсиско Серундоло (Аргентина) обыграл Давида Гоффена (Бельгия) со счётом 6:2, 6:4;
Лучано Дардери (Италия) уступил Бену Шелтону (США) — 4:6, 3:6;
Александр Зверев (Германия) победил Таллона Грикспора (Нидерланды) в трёх сетах — 6:7(6:8), 7:6(7:3), 6:4;
Фабиан Марожан (Венгрия) выиграл у Зизу Бергса (Бельгия) — 6:3, 7:6(7:4).
Таким образом, в полуфинал вышли Франсиско Серундоло, Бен Шелтон, Александр Зверев и Фабиан Марожан. Турнир в Мюнхене продолжается с 14 по 20 апреля.